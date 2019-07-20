عمرها 21 يومًا.. حبس ربة منزل خنقت رضيعتها بـ"كيس مخدة" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قررت النيابة العامة بقليوب، اليوم السبت، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل طفلتها، وخنقها بـ"كيس مخدة"، بعدما أنكر زوجها نسب الطفلة، لشكه في سلوك زوجته.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الجريمة، وطلب تحريات المباحث والتصريح بدفن الجثة.

وتلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يومًا، حديثة الولادة جثة هامدة، ولا توجد بها أثار إصابات ظاهرة في جسدها.

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وأخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن ربة منزل والدة الطفلة، حضرت للمستشفى تحمل الطفلة، وقالت إنها استقيظت في الصباح فوجدتها فاقدة الوعي.

وبالكشف عليها تبين وفاتها، فيما اتهم والد الطفلة الأم بأنها السبب في وفاتها، وبسؤاله قرر أنه كان يشك في سلوك زوجته، وأنه عقب ولادة الطفلة طلب منها إجراء اختبار "دي إن إيه" لمعرفة إذا كانت الطفله ابنته أم لا، فرفضت الأم وخنقتها بـ"كيس مخدة" أثناء نومها ليلًا.

وألقي القبض على الأم والتحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة، التي تولت التحقيق.