أول رد رسمي بشأن أنباء توقف الرحلات الجوية البريطانية إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

صرح مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية بمصر بشأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الأجنبية بشأن توقف رحلات الخطوط الجوية البريطانية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام.

وقال المصدر -في بيان اليوم السبت- إن السفارة البريطانية، أكدت أن هذا القرار ليس صادرًا عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، ويجري تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.

بدورها، قامت وزارة الطيران المدني بزيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة الى لندن، كما تم تخصيص طائرة من طراز البوينج 787 (دريملاينر) الجديدة لتسيير رحلة جوية إضافية بدءًا من غدٍ إلى مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن؛ لتسيير نقل الركاب خلال هذه الفترة.

كانت وكالة "رويترز" نقلت عن شركة الخطوط الجوية البريطانية، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من يوم السبت "كإجراء احترازي".