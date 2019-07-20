واشنطن قلقة من أنشطة بكين النفطية في بحر الصين الجنوبي

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التقارير التي أفادت بـ"تدخل" الصين في أنشطة النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي وما تقوم به فيتنام هناك من عمليات تنقيب وإنتاج منذ فترة طويلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس المتحدثة إن "الإجراءات الاستفزازية المتكررة التي تقوم بها الصين وتستهدف أنشطة دول أخرى لها حقوق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما يخص تطوير النفط والغاز هي إجراءات تهدد أمن الطاقة الإقليمي وتقوض سوق الطاقة الحرة والمفتوحة في المحيط الهادي".

وأوضحت أن وزير الخارجية مايك بومبيو كان قد اعتبر أن ما تقوم به الصين من عرقلة عمليات التنمية في بحر الصين الجنوبي من خلال ممارسات تهديد، يمنع الدول أعضاء منظمة دول (آسيان) من الاستفادة من احتياطيات طاقة قابلة للاسترداد تقدر ب 5ر2 تريليون دولار.

وأشارت إلى أن الصين تقوم بوضع استحكامات عسكرية على مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي كما تقوم بجهود أخرى لتأكيد مطالبها البحرية غير المشروعة في المنطقة

ومنها استخدام ميليشيات بحرية لتخويف وتهديد الدول الأخرى وتقويض السلام والأمن بها.ولفتت إلى أن "الصين بممارستها ضغوطا متزايدة على دول (آسيان) لقبول بنود مدونة سلوك تسعى بها لتقييد حقوقهم في إبرام صفقات شراكة مع شركات أو دول من خارج المنطقة يكشف عن نيتها لتأكيد سيطرتها على موارد النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي".وأكدت المتحدثة أن الولايات المتحدة تعارض - بشدة - أنشطة التخويف والتهديد التي يمارسها أي طرف من الأطراف المعنية بالمنطقة لتأكيد مطالبه الإقليمية أو البحرية. كما طالبت الصين بضرورة التوقف عن مثل هذه "الأنشطة الاستفزازية، التي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة".