بومبيو: أمريكا ملتزمة بالتعامل مع المخاوف الأمنية التركية على الحدود السورية

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خيبة أمل بلاده إزاء حصول تركيا على نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي (إس-400)، خلافا لرغبة واشنطن. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس - في بيان - إن "وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وأكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع المخاوف الأمنية التركية على امتداد الحدود التركية السورية، مكررا تأكيده على التزام الحكومة الأمريكية بضمان حماية الشركاء المحليين (في سوريا) الذين يعملون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش"، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية.

وأشارت المتحدث الأمريكية أن "الوزير (بومبيو) أبلغ أيضا (نظيره التركي) بخيبة أمل الولايات المتحدة إزاء حصول تركيا على نظام الصواريخ (أرض-جو الروسية إس-400)، بحسب البيان.

وأضافت المتحدثة "أعرب بومبيو عن تعازيه لوزير الخارجية جاويش أوغلو بخصوص هجوم 17 يوليو في أربيل بالعراق، والذي أدى لوفاة دبلوماسي تركي". أوغلو، وأكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع المخاوف الأمنية التركية على امتداد الحدود التركية السورية، مكررا تأكيده على التزام الحكومة الأمريكية بضمان حماية الشركاء المحليين (في سوريا) الذين يعملون مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لدحر تنظيم داعش"، حسب ما جاء على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية.وأشارت المتحدث الأمريكية أن "الوزير (بومبيو) أبلغ أيضا (نظيره التركي) بخيبة أمل الولايات المتحدة إزاء حصول تركيا على نظام الصواريخ (أرض-جو الروسية إس-400)، بحسب البيان.وأضافت المتحدثة "أعرب بومبيو عن تعازيه لوزير الخارجية جاويش أوغلو بخصوص هجوم 17 يوليو في أربيل بالعراق، والذي أدى لوفاة دبلوماسي تركي".

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