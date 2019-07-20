وزير خارجية بريطانيا يعرب لنظيره الإيراني عن خيبة أمله إزاء ناقلة النفط

أعرب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم السبت في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، عن خيبة أمله الشديدة حيال احتجاز إيران أمس ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

واتهم هانت - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) ـ إيران بالتصرف بطريقة لن تؤدى إلى الحد من تصعيد الموقف، مؤكدا ضرورة

توفير الحماية لسفن الملاحة البريطانية.من جانبه قال ظريف إنه "خلافا لإجراء بريطانيا غير القانوني باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في وقت سابق، فإن قرار إيران جاء وفقا لطلب منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية نظرا لانتهاك السفينة البريطانية القوانين، وبما يستدعي متابعة هذا الأمر عبر القنوات القانونية والحقوقية".وأكد ظريف - حسب وكالة الأنباء الايرانية /ارنا/ - ضرورة البحث عن حلول قانونية وتجنب التصعيد في هذا الخصوص.ويجري ظريف الآن زيارة للعاصمة الفنزويلية.وكانت ايران قد احتجزت الناقلة - التي تحمل العلم البريطاني - في مضيق هرمز في إطار الرد - فيما يبدو - على قيام بريطانيا باحتجاز ناقلة نفط عملاقة فى جبل طارق في حادث وصفه ظريف بأنه "من أعمال القرصنة".