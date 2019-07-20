مقتل 3 إرهابيين في قصف للتحالف الدولي بكركوك

أعلنت السلطات الأمنية العراقية مقتل ثلاثة إرهابيين خلال قصف وكر لهم في محافظة كركوك شمال البلاد. وقالت السلطات في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت، إنه استنادا لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات في وادي الكرحة بمحافظة كركوك قتل ٣ إرهابيين داخل وكر لهم استهدفه طيران التحالف الدولي.

وأضافت أن القوة المنفذة للعملية بالا-شتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية عثرت في وادي أبو خناجر على بندقيتين من طراز كلاشنكوف و٥ رمانات يدوية . السبت، إنه استنادا لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات في وادي الكرحة بمحافظة كركوك قتل ٣ إرهابيين داخل وكر لهم استهدفه طيران التحالف الدولي.وأضافت أن القوة المنفذة للعملية بالا-شتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية عثرت في وادي أبو خناجر على بندقيتين من طراز كلاشنكوف و٥ رمانات يدوية .

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