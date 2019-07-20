بوتين يتوقع إصلاح العلاقات مع أوكرانيا بعد انتخاباتها البرلمانية

توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إصلاح العلاقات بين بلاده وأوكرانيا رغم الصراع المستمر منذ خمس سنوات.
ذهب بوتين، في تصريحات أصدرها الكرملين، إلى حد القول إن الروس والأوكرانيين شعب واحد.
وقال الرئيس الروسي، وفق نص مقابلة أجراها معه المخرج السينمائي الأميركي أوليفر ستون أمس الجمعة، "لدينا العديد من الأشياء المشتركة، يمكننا استخدام هذا كميزة تنافسية لنا خلال بعض أشكال التكامل. والتقارب أمر حتمي"، حسبما أفادت وكالة أنباء "بلومبرج".
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وتدهورت العلاقات بين الحليفتين السابقتين بعد أن أطاح المتظاهرون في كييف بالزعيم المدعوم من الكرملين فيكتور يانكوفويتش في عام 2014، وضم بوتين شبه جزيرة القرم قبل اندلاع حرب ما زال ينكر تورطه فيها.
وينظم حزب يدعمه رجل الأعمال الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، الذي تعتبر ابنته بوتين أباها الروحي، حملة لخوض الانتخابات التي تعقد غداً الأحد، والتقى بوتين أمس الأول الخميس لمناقشة التعاون المحتمل.
ودخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ممثل كوميدي سابق تم انتخابه في أبريل الماضي، في أول مفاوضاته مع بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري حيث يسعى إلى نزع فتيل الصراع والتفاوض على إطلاق سراح 24 بحاراً أوكرانياً احتجزتهم روسيا عام 2018.
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