"التحالف" يسقط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي باتجاه أبها

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

وقال المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، إنه "في الوقت الذي تستمر الميليشيات بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للميليشيات ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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