كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الجيش اليمني تحبط تسللاً لميليشيا الحوثي في قعطبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وحاولت عناصر من الميليشيا التسلل، فجر اليوم، باتجاه مواقع الجيش اليمني في جبهة "باب غلق"، شمالي غرب مديرية قعطبة، إلا أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت تلك المحاولة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" اليوم السبت.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، علاوة على أسر عدد منهم.

إلى ذلك عاودت ميليشيا الحوثي الانقلابية، قصفها العشوائي والمتعمد على القرى والمناطق الأهلة بالسكان، في منطقتي "شخب"، و"الريبي"، بالإضافة إلى قرى منطقة حجر، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، وتضرر عدد من المنازل.