كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق يجتاح مقر السفارة الأمريكية بطرابلس الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاح حريق مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت، وفقًا لهيئة السلامة الوطنية التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحتها على موقع ”فيسبوك“، والتي قالت إن فرق الإطفاء هرعت إلى المكان.

ويقع مقر السفارة في طريق المطار الذي يعد بؤرة ساخنة للاشتباكات بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق، ويقع تحت سيطرة الجيش.

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ولم يعرف على الفور السبب الرئيس وراء الحريق.

ويدير طاقم السفارة الأمريكية في ليبيا أعمالها من تونس، ولا يتواجد في مقر السفارة إلا الحراس.

وكانت واشنطن قد سحبت آخر دفعة من قوات المارينز من طرابلس مع بدء الجيش الوطني الليبي عمليته العسكرية لتحرير العاصمة في الرابع من أبريل الماضي.