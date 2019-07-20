حمد الله يهنئ المنتخب الجزائري: ” مبروك خوتنا.. ” – صورة

في الوقت الذي ساد فيه الصمت بين جل لاعبي المنتخب المغربي، قدم عبد الرزاق حمد الله، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في صفوف فريق النصر السعودي تهانيه الخاصة، للمنتخب الجزائري المتوج، أمس الجمعة، بلقب كاس إفريقيا للأمم، التي أقيمت في الملاعب المصرية.

وكتب حمد الله، اليوم السبت، تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام” قال فيها: ” مبروك خوتنا، تستاهلو عن جدارة واستحقاق”، مرفوقة بصورة المنتخب، والعلم الجزائري.

وأثارت تدوينة حمد الله، من جديد، سيلا من التعليقات على حسابه الرسمي، خاصة وأنها تأتي بعد قصته الشهيرة مع المنتخب، الذي غادره قبل انطلاق المنافسات، بسبب قضية ضربة الجزاء الشهيرة.