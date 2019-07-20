شركة طيران بريطانية تعلّق رحلاتها لمصر لـ"أسباب أمنية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "بريتش إيراويز" البريطانية، اليوم السبت، تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، بعد القيام بمراجعة أمنية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقالت الخطوط البريطانية، في بيان: "نقوم بشكل دوري بمراجعة الترتيبات الأمنية في جميع المطارات في العالم، وقررنا تعليق الرحلات إلى القاهرة لمدة أسبوع؛ كإجراء وقائي من أجل السماح بمزيد من عمليات التقييم".

بدورها، قالت سلطات مطار القاهرة الدولي، إن قرار الخطوط الجوية البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى البلاد يتعلق بـ"شأن داخلي" في الشركة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أحمد فوزي: "لم نتلق إخطارا من الخطوط البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى القاهرة"، مضيفا: "الخطوط البريطانية لم تبلغنا بأي ملاحظات حول قواعد الأمن والسلامة في المطار".

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وذكر فوزي أن قرار الخطوط البريطانية بتعليق الرحلات إلى القاهرة لمدة 7 أيام يتعلق بشأن داخلي في الشركة.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وسائل إعلام بريطانية، منها قناة "سكاي نيوز" أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بشكل مفاجئ أن رحلتهم أُلغيت.

وأوضحت القناة أنه تم تسليم المسافرين بيانا من الشركة جاء فيه: "نأسف لإبلاغكم بأن رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان: "نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر".