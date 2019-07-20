شفاعمرو: اعتقال امرأة وشابين للاشتباه بضلوعهم بقتل حجيرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، صباح اليوم، السبت، 3 مشتبهين بالضلوع بجريمة قتل الشاب سعيد حجيرات (23 عامًا)، فجر الجمعة، في شفاعمرو.
والمعتقلون هما مشتبهة (46 عامًا) وشابّان يبلغ أحدهما من العمر 21 عامًا والآخر 24 عامًا.
ومن المقرّر أن يعرض المشتبهون، مساء اليوم، السبت، على محكمة الصلح في الناصرة لتمديد اعتقالهما بحسب ما طلبت الشرطة.
وتفرض الشرطة أمر حظر نشر على تفاصيل الجريمة.
وكان الشاب وهو في العشرينات من العمر قد أصيب برصاص مجهولين في محطة وقود في شفاعمرو، بينما كان يجلس في مركبته، فجر الجمعة.
وفور إصابته تم نقله إلى مستشفى "رامبام" في مدينة حيفا في حالة حرجة، إلا أن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياته.
من جهتها قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في الجريمة، وأن المحققين وصلوا إلى محطة الوقود لجمع الأدلة من موقع الجريمة.
وبحسب مصادر في الشرطة فإن يجري فحص شبهات تشير إلى أن صراعات داخل العائلة كانت الدافع لارتكاب الجريمة.
وتعتبر هذه الجريمة الرابعة في شفاعمرو في الشهور الأخيرة، حيث قتل الشاب رائد أبو رغيس (الوحش) (40 عاما) في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، وغسان عوكل (50 عاما) في أواسط نيسان/ أبريل، وحسام مغربي (وحش) (47 عاما) في اليوم الأخير من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
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