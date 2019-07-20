مدرب يوفنتوس يكشف مركز كريستيانو في خططه!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حدد مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، المركز الذي سيشارك به نجم الفريق البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على أرضية الملعب.

وذكر ساري في مؤتمر صحافي اليوم، السبت "سأحاول أولا استخدام كريستيانو رونالدو على الجانب الأيسر لكن بالفعل يمكنه اللعب في أي مكان، خاصة مع الإمكانيات التي يمتلكها، إنه يتمتع بخبرة كبير وفاز بالكثير من الألقاب".

وواصل "نحن نعمل بجد على هوية الفريق لأننا نريد أن نتمتع بشخصية قوية، ثم سنرى إلى أي مدى ستقودنا تلك الهوية الجديدة للفوز".

ويستعد يوفنتوس، لمواجهة توتنهام هوتسبير الإنجليزي وديا، يوم غدٍ الأحد، ضمن جولته بسنغافورة.

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وأضاف "أتطلع لمعرفة مدى قوة الفريق في التأقلم مع الجانب العقلي غدًا، لأن الأخطاء على أرض الملعب يمكن إصلاحها لكن المنهج العقلي أكثر أهمية".

وتابع "حتى الآن دي ليخت لم يتدرب مع الفريق، لكنه سيحصل على بعض الدقائق في مباراة الغد".

وأكمل مدرب يوفنتوس "الشيء الأكثر أهمية غدًا هو عقلية الفريق، حتى الآن من المستحيل أن نلعب ونحن في أفضل حالة بدنية وفنية".

وختم ساري "لم يتغير أي شيء فيما يتعلق بطريقتي في التدريب منذ قدومي إلى هنا، لازلت أريد الاستمتاع، لأنني أعتقد أن ذلك يسمح لي بتقديم المزيد، في الثلثين الأول والثاني من الملعب يجب الالتزام بالخطة، أما في الثالث فالأمر متروك للاعبين".