الجيش الليبي: معركة تحرير طرابلس تقترب من النهاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين تقترب من نهايتها، وأصبحت قواتنا على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء في قلب العاصمة.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، السبت، إن المليشيات التي تزعم الدفاع عن العاصمة طرابلس دخلاء ولا يمثلونها وقرار المشير خليفة حفتر بالقضاء على المليشيات في العاصمة لا رجعة فيه.

وأضاف: "إن الشعب عانى كثيراً من تنظيم الإخوان في البلاد، وما يصدر عن حكومة الوفاق مسكنات لا ترفع آلام الشعب".

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وفي تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" شدد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، على أن الخطوة المقبلة للجيش في حربه على الإرهاب هي دخول مدينة طرابلس.

وأضاف: "استنزفنا المليشيات في محاور تخوم طرابلس كخلة الفرجان ووادي الربيع وغيرها، وحالياً تستعد القوات المسلحة لدخول قلب العاصمة لتحريرها من براثن الإرهابيين".

وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن الخط الأساسي الذي تقوم عليه عمليات تحرير طرابلس هو استنزاف المليشيات المسلحة في منطقة مختارة وعبر مجموعة من المحاور المعينة والعمليات حالياً تسير على هذا النهج، فيومياً نرى استهداف لمجموعة من الآليات وغنم العديد من الأسلحة، ناهيك عن التقدم الكبير في محاور القتال.