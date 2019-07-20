مقتل 3 إرهابيين بنيران التحالف الدولي في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 3 إرهابيين على الحدود العراقية السورية، الأحد، في قصف جوي لطيران التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إن التحالف نفذ ضربتين جويتين بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوي استهدفت وكرا للتنظيم الإرهابي غرب بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية.

وبدأ التحالف الدولي بقيادة واشنطن في شن هجومه على تنظيم داعش في 15 يونيو/حزيران 2014 عندما أمر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإرسال قوات عسكرية إلى الشرق الأوسط في الرد على الهجوم الذي شنه داعش على العراق، واستنادا إلى طلب الحكومة العراقية بإرسال قوات أمريكية لمساعدة القوات العراقية في مواجهة الخطر الذي يمثله التنظيم.