إيران تعترف باستهداف الملاحة الدولية.. فيديو يكشف اختطاف ناقلة النفط البريطانية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف فيديو نشرته وكالة فارس نيوز لحظة اختطاف سفن بحرية إيرانية وطائرة هليكوبتر تابعة لمليشيات الحرس الثوري الإيراني، لناقلة “ستينا إمبيرو” التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

وزعمت إيران أنها استولت على ناقلة النفنط البريطانية بعد طلب الأخيرة بالتدخل ردا للاستغاثة، دون مزيد من التفاصيل عن الحادث، أو نية مليشيات الحرس الثوري بالإفراج عن الناقلة البريطانية.

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وهددت إيران في وقت سابق وبشكل رسمي بالرد على التهديدات البريطانية لطهران إذا ما تخلت الأخيرة عن أعمالها العدائية في المياه الدولية واستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز.

فيما تضغط حكومة المملكة المتحدة على إيران لإطلاق سراح الناقلة، وقال وزير الخارجية الأمريكي جيريمي هنت في تغريدة إنه تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وعبر عن “خيبة أمله الشديدة”. وتعهد هانت بحماية الملاحة البريطانية.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس لتجنب المزيد من التوتر وأعرب عن قلقه العميق إزاء تصرفات إيران في المياه الدولية.