الان تتابع الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة سبعة أيام “كإجراء احترازي” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 3 ساعات - 7:47 م, 20 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، تعليق رحلاتها إلى القاهرة سبعة أيام كإجراء احترازي أمني.

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