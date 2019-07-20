الإرياني يحذر من مصادرة جوازات سفر اليمنيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذرت الحكومة اليمنية من تبعات قرار ميليشيات الحوثي الانقلابية بحظر سفر السكان في مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ عام 2015.

وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني إن قيام الميليشيات الموالية لإيران بإصدار تعليماتها إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات في المحافظات المحررة، جاء بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كل المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.

وحمل الوزير الإرياني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي يؤكد مضيها في تصعيد الأزمة وتثبيت الانقلاب، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين في مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين.