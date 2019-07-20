وفاة حسني مبارك إشاعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمس إشاعة انتشرت بقوة منذ أيام عن وفاة أبيه.

ونشر النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها «الحمد والشكر لله الوالد بخير، ولا صحة لهذه الإشاعات».

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وكذب فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاته، مؤكدا «أنه كان يحدثه منذ قليل، وأنه يتمتع بصحة جيدة».

وأضاف الديب في تصريح لصحيفة «الوطن» المصرية، أنه لا يعلم مصدر تلك الإشاعات التي أصبحت تتردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة، ولا يعرف ما الفائدة منها، موضحا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك. وبين المحامي أن مبارك يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية أخيرا.

وترددت خلال الساعات الماضية إشاعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، متأثرا بأزمة قلبية.