السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة
نفى علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أمس إشاعة انتشرت بقوة منذ أيام عن وفاة أبيه.
ونشر النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيها «الحمد والشكر لله الوالد بخير، ولا صحة لهذه الإشاعات».
وكذب فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ما أثير حول وفاته، مؤكدا «أنه كان يحدثه منذ قليل، وأنه يتمتع بصحة جيدة».
وأضاف الديب في تصريح لصحيفة «الوطن» المصرية، أنه لا يعلم مصدر تلك الإشاعات التي أصبحت تتردد كثيرا خلال الفترة الأخيرة، ولا يعرف ما الفائدة منها، موضحا أنه لو حدث أي شيء للرئيس مبارك سيكون أول من يعلم وسيعلن ذلك. وبين المحامي أن مبارك يمارس حياته بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي وعكة صحية أخيرا.
وترددت خلال الساعات الماضية إشاعات عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز 91 عاما، متأثرا بأزمة قلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حسني مبارك إشاعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.