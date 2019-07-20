التحالف يدمر 5 مواقع للحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها، نفذ التحالف عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي «إنه في الوقت الذي تستمر الميليشيات بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الصارمة كافة لشل وتحييد القدرات العدائية للميليشيات ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

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وأوضح أن قوات التحالف شنت عملية لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى، وأكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيات الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديدا مباشرا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأضرار الجانبية.

وطلب التحالف العربي لدعم الشرعية من المدنيين في محافظة صنعاء تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف، منوها إلى أن الدفاعات الجوية لتلك الميليشيات تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

إلى أين وجهت غارات التحالف؟