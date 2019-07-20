الجيش اليمني يسيطر على مناطق يتحصن بها الانقلابيون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيطرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بطيران قوات تحالف دعم الشرعية على مناطق جديدة في مديرية كتاف بصعدة، كان تتحصن بها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأكد قائد محور كتاف اللواء رداد الهاشمي أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على سلسلة مرتفعات جبلية «نجد الفارس» وإحكام السيطرة النارية على «وادي الفحلوين» المطل على مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بعد معارك شرسة خاضها الجيش الوطني مع مسلحي الميليشيات الانقلابية.

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وأشار الهاشمي في حديث رسمي نقلته وكالة سبأ إلى أن العمليات العسكرية التي شاركت فيها مدفعية ومقاتلات التحالف حصدت الكثير من عناصر ميليشيات الحوثي، وكبدتهم خسائر بالعتاد. وحققت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تقدما جديدا في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، خلال هجوم خاطف ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد مصدر عسكري في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات اليمنية أن قوات الجيش الوطني حررت مناطق جديدة في مديرية باقم، أبرزها سلسلة جبال رمدان والنعمان المحاذية لجبال النار، ورفعت علم الجمهورية اليمنية في أعالي تلك الجبال بعد تطهيرها من عناصر الميليشيات الانقلابية. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قناصون، مشيرا إلى أن المعارك لا تزال مستمرة، وأن أبطال الجيش عازمون على استكمال تحرير المديرية من الميليشيات الحوثية بالكامل. وفي محافظة الجوف قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في هجوم شنته وحدات من الجيش اليمني على مواقع تمركزها في غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري إن قوات من الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع لميليشيات الحوثي على تبة القناصين ومنطقة القلعة في مديرية برط العنان، وأسفر الهجوم أيضا عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

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