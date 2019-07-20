مقتل 6 أشخاص بسبب موجة الحر في الولايات المتحدة

تسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق العادية في ولايات أميركية مختلفة بوفاة ستة أشخاص على الأقل، منهم أربعة في ولاية ماريلاند، وواحد في أريزونا ، والآخر في أركنساس، وفقا لقناة CBS.
ولفتت القناة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤثر على صحة حوالي 200 مليون شخص في الغرب الأوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث أن درجات الحرارة قد تصل في هذه المناطق، يمكن أن تصل 32 درجة مئوية.
وذكرت أنه تقرر إلغاء العديد من الأحداث الترفيهية والرياضية في مدينة نيويورك، مثل "OZY Fest" و"NYC Triathlon".
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