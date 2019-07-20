الدفاع الأميركية: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية بمياه الخليج

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ عن "أننا لن تسمح ل​إيران​ بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه ​الخليج​"، موضحة أن "​أميركا​ قلقة من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج".

وكانت قد أعلنت إيران أنها احتجزت ​ناقلة نفط​ بريطانية، اصطدمت بقارب صيد أثناء إبحارها بشكل معاكس في ​مضيق هرمز​ أمس الجمعة، وأظهرت لقطات مصورة بثها ​الحرس الثوري الإيراني​ عناصر من الحرس يهبطون على متن الناقلة من ​مروحية​، بينما تحوط الناقلة زوارق إيرانية حربية سريعة.

يذكر أن العلاقات بين ​طهران​ ولندن توترت منذ احتجاز سلطات ​جبل طارق​ البريطانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، ناقلة نفط إيرانية بدعوى خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها نفطا خام إلى ​سوريا​.

وأكدت طهران أن الواقعة لن تمر من دون رد، واصفة احتجاز ناقلتها بأنه نوع من "القرصنة".