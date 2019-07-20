الدفاع الأميركية: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية بمياه الخليج

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن "أننا لن تسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج"، موضحة أن "أميركا قلقة من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج".
وكانت قد أعلنت إيران أنها احتجزت ناقلة نفط بريطانية، اصطدمت بقارب صيد أثناء إبحارها بشكل معاكس في مضيق هرمز أمس الجمعة، وأظهرت لقطات مصورة بثها الحرس الثوري الإيراني عناصر من الحرس يهبطون على متن الناقلة من مروحية، بينما تحوط الناقلة زوارق إيرانية حربية سريعة.
يذكر أن العلاقات بين طهران ولندن توترت منذ احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية، في وقت سابق من الشهر الجاري، ناقلة نفط إيرانية بدعوى خرقها للعقوبات الأوروبية بنقلها نفطا خام إلى سوريا.
وأكدت طهران أن الواقعة لن تمر من دون رد، واصفة احتجاز ناقلتها بأنه نوع من "القرصنة".
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