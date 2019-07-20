أمن أربيل: ألقينا القبض على 4 إرهابيين نفذوا الهجوم على الدبلوماسي التركي

أعلنت مديرية أمن أربيل بإقليم كردستان شمال العراق عن أنها "ألقت القبض على 4 إرهابيين نفذوا الهجوم الذي أدى لمقتل موظف القنصلية التركية".
وكانت قد لفتت مديرية الأمن إلى أن هجوما مسلحا وقع بمطعم في المدينة وأسفر عن مقتل أحد العاملين بالقنصلية التركية ومواطن آخر وإصابة شخص، بينما توعدت أنقرة بالرد.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مسؤولان أمنيان والتلفزيون الرسمي العراقي مقتل ثلاثة دبلوماسيين أتراك، من بينهم نائب القنصل التركي في كردستان العراق، لكن وزارة الخارجية التركية قالت إن موظفا واحدا بقنصليتها قتل في الهجوم.
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