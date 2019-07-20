تخصيص 29 مليون دولار لإنشاء مدينة بغداد الصناعية

لفت حافظ ​بغداد​ فلاح الجزائري، في بيان صحفي، إلى أنه "تمت المصادقة على مشروع مدينة بغداد الصناعية الاقتصادية في قضاء النهروان (35 كم شرق بغداد)، حيث خصصت لها مساحة 2000 دونم داخل الحدود ​البلدية​ للقضاء، بعد أن اكتمل التخطيط العمراني والتصميم الخاص بتلك المدينة"، موضحًا أن "هذا المشروع يهدف إلى إحياء النهروان وتوفير فرص عمل لأكثر من 50 ألف مواطن بغدادي".

وأشار المحافظ إلى أن "المدينة الصناعية تتضمن النشاطات الصناعية والسكنية والاقتصادية كافة"، مبينا أن "السقف الزمني لإنجاز المشروع 7 أعوام، وتبلغ كلفته نحو 29 مليون ​دولار​".

واعتبر أن "محافظة بغداد عازمة على نقل المناطق الصناعية غير الملوثة إلى مناطق أخرى بهدف احتواء أزمة ​البطالة​ والعشوائيات التي تعاني منها العاصمة".