لفت حافظ بغداد فلاح الجزائري، في بيان صحفي، إلى أنه "تمت المصادقة على مشروع مدينة بغداد الصناعية الاقتصادية في قضاء النهروان (35 كم شرق بغداد)، حيث خصصت لها مساحة 2000 دونم داخل الحدود البلدية للقضاء، بعد أن اكتمل التخطيط العمراني والتصميم الخاص بتلك المدينة"، موضحًا أن "هذا المشروع يهدف إلى إحياء النهروان وتوفير فرص عمل لأكثر من 50 ألف مواطن بغدادي".
وأشار المحافظ إلى أن "المدينة الصناعية تتضمن النشاطات الصناعية والسكنية والاقتصادية كافة"، مبينا أن "السقف الزمني لإنجاز المشروع 7 أعوام، وتبلغ كلفته نحو 29 مليون دولار".
واعتبر أن "محافظة بغداد عازمة على نقل المناطق الصناعية غير الملوثة إلى مناطق أخرى بهدف احتواء أزمة البطالة والعشوائيات التي تعاني منها العاصمة".
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص 29 مليون دولار لإنشاء مدينة بغداد الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.