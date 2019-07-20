شكرا لقرائتكم ترمب بعد قرصنة حساب شرطة لندن: لا أمن بوجود صادق خان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سخر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من بلدية لندن إثر تعرض حساب شرطة لندن على "توتير" وبريدها الإلكتروني للقرصنة.

وتم مساء أمس الجمعة اختراق حساب شرطة لندن على "تويتر" وبريدها الإلكتروني، وتم من خلالهما بث رسائل غامضة أو مسيئة. وأوضحت الشرطة أن القرصنة لم تتخط حدود اختراق خدمة خارجية تدير أدوات الاتصال الخاصة بها.

وعلى إثر هذا الاختراق، جدد ترمب انتقاداته لرئيس بلدية لندن صادق خان.

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وكتب ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "بوجود رئيس بلدية لندن غير الكفؤ، لن تكون الشوارع آمنة على الإطلاق".

جاءت تغريدة ترمب في معرض تعليقه على تغريدة حول قضية القرصنة والأمن في العاصمة البريطانية للكاتبة الصحافية، كاتي هوبكنز.

وكانت هوبكنز قد كتبت: "شرطة لندن. الضابط يقولون إنهم فقدوا السيطرة على شوارع لندن. يبدو أنهم فقدوا السيطرة على حسابهم في تويتر أيضاً".

يذكر أن المشادات الكلامية بين رئيس بلدية لندن صادق خان والرئيس الأميركي باتت معهودة، وقد وصف ترمب خان مؤخراً بـ"الفاشل"، بينما رد المسؤول البريطاني بمقارنة تصرفات نزيل البيت الأبيض بتصرفات طفل عمره 11 عاماً.