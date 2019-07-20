ارسلان: التذاكي مرفوض ودم الناس ليس سلعة وكاد ان يُقتل وزير بقرار سياسي خطير

أشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان إلى أنّ "التذاكي مرفوض ودم الناس ليس سلعة للتجارة، كاد ان يقتل وزيراً او اثنين او ثلاثة بقرار سياسي خطير بأبعاده كافة، ووزعت المكافآت المالية على المرتكبين، ووزيراً متهم مباشرة بإدارة ما حدث".
وتابع ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لن أطيل بل أدعو رئيس الحكومة لتحمل مسؤولياته كرئيس لوزراء لبنان وإلا سيتهم بأنه شريكاً بتغطية ما حصل والحريص على دم أبيه الشهيد رحمه الله يجب أن يكون حريصاً على دم الناس الأبرياء ووزرائه، اذا كان يحترم موقعه كرئيس للحكومة ليس في الشكل فقط بل بالمضمون".
اضاف "فلنذهب الى مجلس الوزراء جميعاً ولنصوت على احالة قضية الاغتيال الى المجلس العدلي احتراماً لدم الشهداء واحتراماً لمجلس الوزراء كمؤسسة، ومن يعتقد حضورنا في مجلس الوزراء سيكون نزهة للتذاكي على مطلبنا العادل والمحق فليخيّط بغير هذه المسلّة".
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