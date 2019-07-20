الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى القاهرة كإجراء احترازي

أعلنت ​الخطوط الجوية البريطانية​ تعليق رحلاتها إلى ​القاهرة​ لسبعة أيام كإجراء احترازي. واوضحت الشركة في بيان إن الخطوة تأتي "للسماح بتقييم أمني هناك"، موضحة أنها تعمل باستمرار على مراجعة الترتيبات الأمنية في جميع المطارات التي تستقبل طائراتها.

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