النشرة: مسيرة في عين الحلوة احتجاجا على قرار وزير العمل

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان مسيرة انطلقت في ​مخيم عين الحلوة​، هي الثانية هذا اليوم، احتجاجا على قرار وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ حول تنظيم العمالة في ​لبنان​، وقد جابت المسيرة شوارع المخيم، وهي تهتف ضد قرار الوزير وتدعو الى التراجع عنه، على ان تنتهي مساء عند المدخل الغربي لجهة حسبة صيدا.

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