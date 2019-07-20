اشار المكتب الاعلامي لرئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في بيان حول المعلومات عن ان خروج ميقاتي من الجلسة النيابية العامة امس جاء ردا على طلب التدقيق بعقد شركة "​ليبان بوست​"، الى ان "​النقاش​ خلال الجلسة تطرق الى الموضوع المتعلق ب​وزارة الاتصالات​ ككل ولم يتطرق الى موضوع "ليبان بوست"، اضف الى ذلك ان ميقاتي لم تعد له اي علاقة بشركة "ليبان بوست" منذ سنوات، وبالتالي لا علاقة لخروجه من الجلسة بعذا الموضوع، فاقتضى التوضيح.

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الاعلامي لميقاتي: لم تعد له اي علاقة بشركة "ليبان بوست" منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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