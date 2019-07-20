أكّد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، في حديث خاص للـMTV من واشنطن، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يلجأ الى القوة العسكرية مع إيران، فبعد إسقاط إيران الطائرة الأميركية، شددنا العقوبات منذ ذلك الحين، فخفضنا صادرات النفط الإيراني الى أقل من 300 ألف برميل في اليوم، بعدما كانت 2.5 مليون برميل، ووضعنا 7 مصارف إيرانية على لائحة العقوبات وهدمنا استثمارات أجنبية".
وشدد هوك على أن "إيران اليوم تواجه ركودًا اقتصاديًا بحيث تراجع اقتصادها الى 6 في المئة والوضع الى المزيد من السوء. جعلنا سياسات إيران الخارجية باهظة الكلفة"، لافتًا إلى "أننا نرفع ثمن اتباع ايران سياسات خارجية عنيفة وتوسعية ومزعزعة لاستقرار أمن المنطقة أكثر من أي شيء آخر".
واعتبر أن "في الشرق الأوسط نحن من يحدث الفرق لأن إيران أضعف اليوم مما كانت عليه منذ عامين عندما استلمنا الإدارة".
كانت هذه تفاصيل خبر هوك للـMTV: في الشرق الأوسط نحن من يحدث الفرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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