هوك للـMTV: في الشرق الأوسط نحن من يحدث الفرق

أكّد المبعوث الأميركي الخاص ب​إيران​ ​براين هوك​، في حديث خاص للـMTV من واشنطن، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لم يلجأ الى القوة العسكرية مع إيران، فبعد إسقاط إيران الطائرة الأميركية، شددنا العقوبات منذ ذلك الحين، فخفضنا صادرات ​النفط​ الإيراني الى أقل من 300 ألف برميل في اليوم، بعدما كانت 2.5 مليون برميل، ووضعنا 7 مصارف إيرانية على لائحة العقوبات وهدمنا استثمارات أجنبية".

وشدد هوك على أن "إيران اليوم تواجه ركودًا اقتصاديًا بحيث تراجع اقتصادها الى 6 في المئة والوضع الى المزيد من السوء. جعلنا سياسات إيران الخارجية باهظة الكلفة"، لافتًا إلى "أننا نرفع ثمن اتباع ​ايران​ سياسات خارجية عنيفة وتوسعية ومزعزعة لاستقرار أمن المنطقة أكثر من أي شيء آخر".

واعتبر أن "في ​الشرق الأوسط​ نحن من يحدث الفرق لأن إيران أضعف اليوم مما كانت عليه منذ عامين عندما استلمنا الإدارة".