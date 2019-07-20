قداس ومسيرة في الكفور مع وصول ذخائر القديس شربل الى البلدة

وصلت ذخائر ​القديس شربل​ الى بلدة ​الكفور​ يرافقها رئيس دير مار انطونيوس في ​النبطية الفوقا​ سليم نمور والخوارنة والرهبان والراهبات وتجمع الاهالي على مدخل البلدة.

وحمل خوري رعية الكفور المارونية الاب ​يوسف سمعان​ الذخائر وفوقها الارزة ال​لبنان​ية المذهبة ونثرت النسوة الورود والرياحين عليها، وعلت الزغاريد وتبارك الاشخاص الذين يحملون اسم شربل من الذخائر من ابناء البلدة، واقيم زياح ومسيرة من اول البلدة وصولا الى ​كنيسة سيدة النجاة​ وسط مسيرة صلاة وشموع.

واشار الخوري سمعان في كلمة له، الى ان هذه الذخائر هي رسالة محبة للبلدة وليمنح القديس شربل سلامه لابناء هذه البلدة من مسيحيين ومسلمين، وان يمشي معنا على ارض البشارة الارض ​المسيحية​، هي زيارة للقديس شربل لكل الذين عجزوا ان يزوروه في عناية .

وشدد على ان الذخائر لها واقع مهم جدا بالنسبة للعالم كله ولنا في هذه المنطقة والبلدة والزيارة اليه لا تنحصر لا بمسيحيين من لبنان انما من العام كله، زيارته للكفور نعتبرها "ردة رجل" الى هذه المنطقة، ونأمل ان تكون زيارة خير وبركة لمنطقة ​الجنوب​ لارض البشارة وان تكون لمد الاواصر بشكل اكبر من الالفة و​المحبة​ بين الناس .

وسارت المسيرة الى كنيسة سيدة النجاة في الكفور حيث احتفل الاب سمعان بالذبيحة الالهية يعاونه الاب نمور والرهبان، على ان تبيت الذخائر في الكنيسة الاثرية في ​بلدة الكفور​.