دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper إجبار رجال شرطة بإندونيسيا على الركض أسبوعين

ذكرت شرطة إندونيسيا أن 50 من رجال الشرطة بإقليم جاوا الشرقية تلقوا أوامر بالبدء في برنامج منهك لإنقاص الوزن، بعد أن تبين أن وزنهم الزائد يمنعهم من أداء عملهم بكفاءة.

وقال المتحدث باسم الشرطة فرانس بارونج مانجيرا، إن رجال الشرطة البدناء سيقضون أسبوعين في الركض وهم يرتدون سترات واقية، والسباحة والقيام بتمارين رياضية أخرى في مدرسة تابعة للشرطة في منطقة موجوكيرتو بإقليم جاوا الشرقية.

وأضاف فرانس: «نريدهم جميعًا يتحركون بسرعة عندما يقومون بمهامهم».

وتابع: «سيتم إعطاؤهم استشارة نفسية أيضًا، ويتعين أن يحصلوا على وجبات متوازنة طبقًا لما يصفه مختصو التغذية».