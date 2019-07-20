5 نصائح لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء السبت، تلقي طلبات التسجيل بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، بحد أدنى 97.7% للشعبة العلمية، و95% لشعبة الرياضية، و80% للشعبة الأدبية.
ومن المقرر أن يكون تسجيل الرغبات واختيار الكليات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.
وينشر "الخليج 365" بعض التعليمات المهمة لوزارة التعليم العالي بشأن نظام التنسيق الالكتروني:
١- يتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت التنسيق الالكتروني خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=1
٢-سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.
٣-يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
٤_ يمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا المدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
٥- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء في أخر يوم للمرحلة.
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