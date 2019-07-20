كارلوس غصن يقاضي "نيسان" و"ميتسوبيشي" في هولندا

رفع رجل الأعمال اللبناني الأصل، كارلوس غصن، قضية ضد شركتي تصنيع السيارات اليابانيتين "نيسان موتورز" و"ميستوبيشي موتورز" بعد أن عزل عن رئاسة التحالف الذي جمعهما السنة الماضية.
وأشارت صحيفة "NRC" الهولندية السبت إلى أن غصن يسعى للحصول على 16.8 مليون دولار كتعويض من الشركتين، بعد "ارتكاب أخطاء جسيمة عندطرده"، بحسب محاميه لورنس دي غراف.
وأكد دي غراف أنه "في هولندا، إذا كانت شركة ما ترغب في طرد مدير، فعليها أن تفصح له أولا عن التهم الموجهة له، ويجب أن تزوده بالأدلة على هذه التهم، وهو ما لميحدث (مع موكلي)".
وأوقف غصن السنة الماضية في اليابان، كما طرد من شركتي "نيسان" و"رينو" على خلفية تهم متعلقة بسوء التصرف في الأموال، قبل أن يفرج عنه شهر أبريل المنصرم بكفالة قدرها 4.5 مليون دولار.
وخسر غصن الذي كان شخصية نافذة جدا، كل مناصبه في الشركات الثلاث المصنعة للسيارات التي قربها من بعضها لإنشاء أول تحالف عالمي لصناعة السيارات وهي "رينو" و"نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز".
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