الرياض تنقل بحارا إيرانيا أسعفته إلى سلطنة عمان

أكدت وزارة الخارجية السعودية نقل مواطن إيراني من طاقم السفينة "سافيز" الرابضة قرب ميناء الحديدة اليمني، كانت المملكة قد أسعفته مطلع يونيو الماضي، إلى سلطنة عمان بعد استقرار حالته.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن الوزارة تلقت طلبا من الخارجية الإيرانيةعبر السفارة السويسرية في الرياض لنقل المواطن الإيراني المذكور إلى سلطنة عمان، بعد تحسن حالته الصحية.
وأوضح المصدر، أنه تم نقل المواطن الإيراني إلى سلطنة عمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التاممن استقرار حالته.
وذكر المصدر أن الرجل "تعرض لإصابة بالغة خلال وجوده على متن السفينة"، مضيفا أن عملية إنقاذه جاءت بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، "رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
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