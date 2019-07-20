عاجل-إيران تحتجز ناقلة نفط جزائرية أبحرت في هرمز

وأوضح ذات المصدر أن قوات خفر السواحل الإيرانية، أجبرت الناقلة النفطية "مصدر" التي تبلغ طاقتها 2.000.000 برميل والتابعة لسوناطراك والتي كانت عابرة لمضيق هرمز، على الابحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية، مبينة ان السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)". وأكدت الصحيفة أنه تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية الجزائرية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية، دون تسجيل أية حوادث بشرية أو مادية.
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