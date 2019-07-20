الإدارة الأميركية والكونجرس يبحثان رفع سقف الديون لتفادي إغلاق حكومي

بحث رئيسة مجلس النواب في الكونجرس الأميركي نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوشين، اليوم السبت، اتفاقاً حول رفع سقف الديون الأميركية لتفادي إغلاق حكومي محتمل.

كما يخطط المسؤولان لإجراء محادثات مرة أخرى في وقت لاحق اليوم، حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن مصدر مطلع على المحادثات، دون الكشف عن هويته.

تسعى بيلوسي للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول مستويات الإنفاق والاتفاق على رفع سقف الدين.

كان منوشين قد حذر بيلوسي، في وقت سابق من الشهر الجاري، من أن الحكومة قد ينفد ما لديها من أموال في مطلع سبتمبر إذا لم يزد الكونجرس سلطة الاقتراض الأميركي.

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ونقلت "بلومبرج" عن منوشين قوله في رسالة بعث بها إلى بيلوسي إنه "استناداً إلى التوقعات المعدلة، هناك سيناريو، بأنه سينفد ما لدينا من أموال في مطلع سبتمبر، قبل أن تعود جلسات الكونجرس إلى الانعقاد من جديد".

وقال إنه "في مثل هذا الوضع، أطلب من الكونجرس زيادة سقف الدين قبل تعليق أعمال الكونجرس لعطلة صيفية".

كانت بيلوسي قد قالت إن الكونجرس يجب أن يتحرك هذا الشهر لرفع سقف الدين.

لكن ليس من الواضح أن أعضاء الكونجرس والبيت الأبيض سيتوصلون لاتفاق قبل رفع أعمال مجلس النواب في 26 يوليو الجاري لعطلة صيفية مدتها ستة أسابيع.