بريطانيون معارضون لبريكست يحتجون قبل انتخاب خليفة لرئيسة الوزراء

تظاهر بريطانيون مؤيدون لبقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي في شوارع العاصمة لندن، اليوم السبت، احتجاجاً على خروج بلادهم من التكتل.

يأتي الاحتجاج قبل إعلان حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا عن من سيخلف تيريزا ماي كرئيس للوزراء فيما ترجح التوقعات فوز بوريس جونسون.

ونظم الاحتجاج المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل تحالف "مارش فور تشينج" المؤيد للاتحاد الأوروبي تحت شعار "لا لبوريس، نعم لأوروبا" ورفعوا بالوناً يحمل صورة وزير الخارجية السابق المؤيد القوي لخروج بريطانيا منن الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال توم بروفاتو، أحد منظمي الاحتجاج "قد يبدو بالون بوريس أمراً مرحاً خالياً من الهموم لكنه يحمل رسالة جدية".

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وكان البالون يرتدي قميصاً يظهر حافلة تحمل عبارة "350 مليون جنيه"، في إشارة إلى ما تعهد به جونسون في حملته قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وزعم جونسون، في ذلك الوقت، أن المملكة المتحدة ستوفر 350 مليون جنيه إسترليني (437 مليون دولار) أسبوعياً كان يتم دفعها للاتحاد الأوروبي إذا اختار الناخبون الخروج، ويمكن استثمار هذه الأموال في الخدمة الصحية الوطنية. وتراجع جونسون عن هذا الادعاء بعد الاستفتاء.

ومن المقرر أن يعلن حزب المحافظين الحاكم عن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات المنعقدة لاختيار قائد جديد له يوم الثلاثاء المقبل.