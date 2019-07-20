كردستان العراق يعتقل منفذيْ اغتيال نائب القنصل التركي

أعلنت السلطات في كردستان العراق، اليوم السبت، اعتقال منفذيْ اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل عاصمة الإقليم.

وقال جهاز الأمن، المعروف باسم (الأسايش) في بيان، "يعلن إقليم كردستان اعتقال الرجل الذي خطط لاغتيال دبلوماسي تركي في مطعم بأربيل بعد أقل من أسبوع من الهجوم".

بدوره، قال جهاز مكافحة الإرهاب، في بيان بثه موقع وكالة "باسنيوز" الكردي اليوم، "نعلن للمواطنين أن المتهم مظلوم داغ الذي نشرت صورته من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، قد تم إلقاء القبض عليه من قبل مديرية أسايش أربيل وجهاز مكافحة الإرهاب".

في بيان آخر، أكد مجلس أمن الإقليم "اعتقال أحد المتعاونين مع مظلوم داغ وشارك المتهم في العملية الإرهابية التي وقعت في أحد مطاعم أربيل واسمه محمد بيسكسز".

كانت قوات مكافحة الإرهاب التابعة للإقليم أعلنت الجمعة أن الشخص المشتبه في تورطه بقتل نائب القنصل التركي في أربيل، كردي تركي يبلغ من العمر 27 عاما، فيما أكدت وكالة الأناضول الرسمية التركية أنه شقيق برلمانية تركية معارضة.

ووجه الجهاز الشكر للجمهور على تعاونهم مع القوات الأمنية، مؤكداً أن المزيد من المعلومات سوف يتم نشرها لاحقاً.

اقرأ أيضاً... الكشف عن هوية منفذ اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل

Advertisements

كانت سلطات إقليم كردستان العراق أعلنت، أمس الجمعة، أنها حددت هوية المشتبه به في مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل.

ونشرت قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم بلاغ بحث مرفق بصورتين لشاب (27 عاماً) بشعر أسود ولحية مشذبة، وبدا أن إحداهما التقطتها كاميرا مراقبة.

وأضافت أن المشتبة يدعى مظلوم داغ وهو من مواليد 1992 في تركيا.

كان مسلح فتح النار، الأربعاء، على مطعم في أربيل كان دبلوماسيون أتراك يأكلون فيه قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة يقودها شخص آخر. وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص بينهم نائب القنصل التركي.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في حين بدأت قوات الأمن حملة للبحث عن المهاجمين.

وتلقي تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في أربيل، باللوم على حزب العمال الكردستاني في حوادث أخرى تتعلق بتركيا في شمال العراق من بينها اقتحام معسكر تركي في وقت سابق من هذا العام.