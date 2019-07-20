أميركا: نراقب مضيق هرمز من الجو بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية

قال الجيش الأميركي إنه يراقب مضيق هرمز من الجو وذلك بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية.

وقال الليفتينانت كولونيل ايرل براون، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية "لدينا طائرة دورية تعمل في المجال الجوي الدولي لمراقبة الوضع داخل مضيق هرمز".

وأضاف براون أن القوات البحرية الأميركية التابعة للقيادة المركزية تجري اتصالات مع السفن الأميركية العاملة في المنطقة لضمان سلامتها.

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وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المدمرة الأميركية "يو أس أس بوكسر" أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، أمس، بعد أن اقتربت منها لمسافة 1000 ياردة بما شكل تهديداً للسفينة.

ودعا ترامب الدول الأخرى لإدانة إيران وحماية سفنها.

ونددت الولايات المتحدة بشدة باحتجاز إيران ناقلة نفط وطاقمها في الخليج، مطالبةً النظام الإيراني بإطلاقها فوراً والكف عن تهديد أمن الملاحة الدولية.

وأعلنت واشنطن أنها تعمل مع شركائها لإيجاد آلية لردع التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية في مياه الخليج.

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وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن عن احتجازه "ناقلة نفط أجنبية" وطاقمها، وهو الهجوم الأول الذي تعترف إيران بمسؤوليتها عن تنفيذه على ناقلة نفط، والسادس من نوعه في غضون شهرين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن "الولايات المتحدة تندد بقوة بمضايقة وعرقلة السفن التابعة للحرس الثوري للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله".