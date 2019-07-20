كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيات طرابلس تستغيث وتطلب الدعم من تركيا مع تقدم الجيش الوطني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت منصة "مداد ينوز" فيديو، لاستغاثة الإرهابي صلاح بادي، قائد ميليشيا لواء الصمود الليبية، وطلبه الدعم من تركيا بعد التقدم الكبير للجيش الوطني الليبي في معركة طرابلس المسلحة.

وقال بادي، خلال الفيديو الذي أذاعته قناة "مداد نيوز" السعودية : "إنهم لديهم أموال مجمدة في الخارج وأسلحة ونستطيع استعمالها وفقا لما نتمناه وما تقبله تركيا التي قامت بتدريبهم".

يذكر أن الجيش الوطني الليبي دخل معسكر اليرموك جنوب العاصمة، والذي يعد أحد أهم المواقع العسكرية في المنطقة وقام بتحريرها من الميليشيات المسلحة.