كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقي: "جونسون" لجأ إلى اضطهاد المسلمين لكسب أصوات الناخبين ببريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زنهاد خنفر، رئيس المنظمة العربية البريطانية لحقوق الإنسان، إن بوريس جونسون كان مرشحًا لرئاسة الوزراء ببريطانيا، حيث اعتمد على كسب حزب المحافظين في محاولة توسيع قاعده الانتخابية، لافتًا إلى أن أسهل الطرق للوصول إلى قلوب هؤلاء المصوتين هو معاداة المهاجرين المسلمين.

وأضاف خنفر، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن جونسون كانت له عدة تصريحات عنصرية ضد المسلمين وضد تواجدهم في بريطانيا بشكل عام، مضيفًا أن الحكومة البريطانية تتبني سياسية معاداة المسلمين.

وأشار إلى أن معاداة السامية للإسلام تستخدم كأداة قمعية ضد التوجهات الجديدة لحزب العمال، موضحًا أن المسلمين في بريطانيا محرومين من الامتيازات الاجتماعية.

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يذكر أنه تصاعدت وتيرة ما يعرف بالخوف أو الرُهاب من الإسلام في حزب المحافظين البريطاني، ويواجه حزب المحافظين الحاكم اتهامات بمعاداة الاسلام والمسلمين، حيث اظهرت اخر استطلاعات للرأي ان اكثر من نصف اعضاء الحزب يعادون الإسلام.