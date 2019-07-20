كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميهوبي"الاحتكام إلى الشعب هو الصيغة الأفضل في اتخاذ القرارات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عز الدين ميهوبي، أمين عام حزب التجمع الوطني الديموقراطي، إن عملية انتخابه جاءت بالتذكية، لافتًا إلى أن الاحتكام إلى الشعب هو الصيغة الأفضل في اتخاذ القرارات.

وأضاف ميهوبي، في أول تصريح له لقناة الغد الإخبارية، أن حزب التجمع الوطني الديموقراطي مثله كمثل بقية الأحزاب وله وجود بالمجالس الوطنية والمحلية، موضحًا أن الحزب تعرض للظلم فيما يخص الاستحقاقات الانتخابية.

يذكر أن أعضاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري انتخبوا عز الدين ميهوبي الذي شغل منصب وزير الثقافة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمينا عاما للحزب بالنيابة خلفا لأحمد أويحيي.