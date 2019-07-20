كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريشي: باكستان تريد التجارة وليس المساعدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الباكستاني "شاه محمود قريشي" اليوم السبت ان باكستان تتطلع لتعزيز علاقاتها التجارية مع القوى العالمية، وخاصة الولايات المتحدة، بدلا من أن تعتمد على المساعدات المالية من بلدان أخرى.

وأدلى الوزير بهذه التعليقات بعد زيارة واشنطن واستعرض الترتيبات الخاصة بخطاب رئيس الوزراء عمران خان إلى المجتمع الباكستاني هناك.

وقال الوزير إن رعاية الباكستانيين المغتربين هي أولوية قصوى في حكومة PTI؛ لذلك، ضم رئيس الوزراء عمران خان اجتماعه مع الجالية الباكستانية في جدول أعماله.

وفي وقت لاحق من حديثه مع وسائل الإعلام، قال قريشي إن الباكستانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة "فضوليون ومتحمسون لتعلم رؤية رئيس الوزراء عمران خان لنايا باكستان".

وقال إن الموقع يستوعب 20 ألف شخص، وحتى الآن، ويحتفظ الباكستانيون المغتربون بمقاعدهم.

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وقال قريشي إن باكستان تمر بحالة اقتصادية صعبة؛ لذلك، وتقوم الحكومة بتنفيذ حملة التقشف.

وقال إن الوفد الباكستاني، بما في ذلك رئيس الوزراء، سيبقى في منزل باكستان بدلًا من "الفنادق المكلفة" خلال الزيارة.

قال: "نحن نؤكد على السلام والاستقرار ونحاول استعادة علاقتنا".

وستستقبل الجالية الباكستانية في الولايات المتحدة استقبالًا رائعًا لرئيس الوزراء عمران خان خلال زيارته لواشنطن.

وفي الوقت نفسه، وصل رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والإذاعة في مجلس الشيوخ فيصل جاويد إلى الولايات المتحدة لمراجعة ترتيبات اجتماع عام لرئيس الوزراء عمران خان في واشنطن.

