كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الأسباب التي وضعت الإمارات ضمن أعلى 15 دولة في العالم في قيمة فوائض الحسابات الجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الرحمن الطريفي، المحلل الاقتصادي الإماراتي، إن دولة الإمارات تسير بالطريق الاقتصادي الصحيح حيث نوعت مصادر دخلها وفتحت مجالات كثيرة بعيدة عن النفط، لافتًا إلى أن عملية التجارة الخارجية كانت سببًا رئيسًا في النمو الاقتصادي.

وأضاف الطريفي، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن دولة الإمارات لا تعاني أي عجز بالموازنة، وهذا مؤشر لقوة الاقتصاد، موضحًا أن دولة الإمارات من الدول الصناعية لذا تحظى برفع تصنيفها الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف العالمية.

وأشار المحلل الاقتصادي الإماراتي، إلى أن الإمارات ستشهد وفر في عملية الحسابات الجارية بالصادرات والواردات خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن دولة الإمارات صُنفت ضمن أعلى خمس عشرة دولة في العالم في قيمة فوائض الحسابات الجارية ضمن موازناتها العامة منذ 2015 حتى العام الماضي 2018، وفقا لتقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، عن القطاع الخارجي للتعاملات الاقتصادية للدول، بعنوان "ديناميكيات التأقلم الخارجي".

وبلغت قيمة الفائض في الحساب الجاري لدولة الإمارات 18 مليار دولار في عام 2015، ثم 13 مليار دولار عام 2016، قبل أن يرتفع الفائض بمقدار الضعف عام 2017، إلى 26 مليار دولار، ثم واصل الارتفاع في 2018، ووصل إلى 28 مليار دولار.