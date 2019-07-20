كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إقرار الميزانية.. تعرف على خطة الحكومة اللبنانية لسد عجز الموازنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال دوميط كامل، المحلل الاقتصادي اللبناني، إن الحكومة اللبنانية تواجه صعوبات شديدة بسبب ميزانية الدولة، لافتًا إلى أنه لابد من قرارات حاسمة بشأن الضرائب ومواجهة الفساد والحد من عمليات الاختلاس والسرقات.

وأضاف كامل، في مداخله له بالفقرة الإخبارية المذاعة على قناة الغد، أن لبنان تعاني من وجود أعداد هائلة من العمال الأجانب، موضحًا أنه لا يوجد رقابة على الأسواق.

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وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الموازنة تهدف إلى خفض العجز إلى 7.59 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن النازحين إلى لبنان يكبدون الدولة مليارات الجنيهات.

يذكر أن البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة للعام 2019، وينظر إلى هذه الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم الدين العام، والذي يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.