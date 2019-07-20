بسبب بناء مسجد نواحي الحسيمة …مواطن مقيم في الخارج أمام القضاء

عَلم موقع “اليوم 24 ” من مصادر محلية، أن سُلطات الحسيمة، قامت الأسبوع الماضي، بتحرير محضر مُخالفة لمواطن يقيم في الخارج قام ببناء مسجد بدوار”أيت خرار” التابع ترابيا لجماعة تفروين.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المواطن المتطوع قام بهذه المبادرة، لأن الدوار يفتقر إلى مسجد، لكنه تفاجأ برد فعل السلطات، التي أفادت أنه لا يتوفر على ترخيص، وحررت له مَحضرَ مخالفة البناء، ورفضت تسجيل المسجد ضمن لائحة مندوبية الشؤون الإسلامية بالإقليم.

وأبرزت المعطيات ذاتها، أن ساكنة الدوار استنكرت قرار السلطات، ووصفته بـ”الغريب”، مشيرة إلى أنه بدل تشجيع مثل هذه المبادرات وتبسيط المساطر الإدارية قامت بمعاقبة مواطن.