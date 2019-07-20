الأسير عز الدين مُستمر بإضرابه عن الطعام وصحته تتدهور

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تدهورت في الأيام الماضية، صحة الأسير المضرب عن الطعام، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، جعفر إبراهيم محمد عز الدين، بحسب ما أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم السبت.

وبينت المؤسسة أن عز الدين الذي مازال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ35 على التوالي، رفضا لتحويله للاعتقال الإداري؛ بدأ يتقيأ أحماضًا تسببت له بالتهاب في الحلق، وآلام كبيرة.

وذكرت أن عز الدين يعاني من آلام صعبة ومؤلمة وأرق شديد ومتواصل، ودوران في الرأس، وحالة من الغثيان، بالإضافة إلى التقيؤ المستمر للأحماض، التي تسبب الألم، مشيرة إلى أن لديه التهابا حادا في أضراسه، ما تسبب له بألم ووجع في الرأس.

وبينت المؤسسة أن عز الدين يعاني من هبوط حاد وملموس في السكر، وضغط الدم،وهبوط في الوزن كذلك.

وكانت محكمة سالم العسكرية، قد أصدرت حكما بتاريخ 27/05/2019 بحق عز الدين بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل، وذلك بعد أن وجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد 16/06/2019، إلا أن سلطات الاحتلال، حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أي اتهام.